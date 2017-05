Un accueil glacial et une réaction déplacée

Au Cambodge, les naufragés, qui ont récupéré leurs courriers, baignent dans l’émotion. Alors que Sandro et Claire remettent pied sur la plage, l’accueil n’est pas très chaleureux. Les aventuriers de la tribu blanche n’ont pas digéré le coup de bluff de Sandro. Ils ont donc décidé de le priver lui, mais aussi Claire, des lettres de leurs proches. Pour eux, Claire et Sandro ont eu leur confort et cela justifie leur choix de ne prendre que les huit lettres des autres aventuriers. Le retour est compliqué pour Sandro qui ne comprend pas cette décision. Déçu, il n’hésite pas demander de nouvelles explications à ses camarades. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 9 - Vendredi 5 mai 2017 sur TF1.