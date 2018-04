Un des aventuriers se met une voix contre lui pour son prochain conseil (Ep.4)

FOCUS - Les équipes sont différentes, les cartes sont redistribuées avec à la tête des deux nouvelles équipes : Dylan et Yassin. Ces deux aventuriers ont tenu jusqu’au bout du jeu de confort et par conséquent ont eu le privilège de choisir les membres de leur équipe respective. Ce n’est pas la même chose pour JAVIER qui a lui, lâché le support en premier et donc, a été le moins performant. Javier, le perdant de ce jeu de confort se doit donc maintenant inscrire son nom sur un bulletin de votes ce qui fera une voix contre lui lors de son prochain conseil. Quelle torture ! Extrait du REPLAY de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 6 avril 2018