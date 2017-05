Un binôme déjà en danger ?

Suite au tirage au sort, Kelly et Corentin sont dans le même binôme. Mais ce tirage ne plait pas beaucoup à Corentin. Il l’avoue, c’est le pire tirage qu’il pouvait espérer. Mais Kelly n’est pas plus ravie que lui ! Il est vrai que sur la dernière épreuve de confort, le binôme manquait de cohésion. Mais rien n’est joué ! Claire et Sébastien sont également évoqués. Tout se jouera à l’épreuve d’immunité. Le binôme immunisé aura la garantie de faire partie des six derniers aventuriers de la saison. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.