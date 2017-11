Maxime et André viennent de remporter avec brio le jeu de confort et la récompense c’est un brunch. Mais un brunch gargantuesque ! Ils ne sont que deux et se retrouvent avec des œufs à foison, de la confiture pour tous les goûts, des jus de fruits, des fruits frais… Ils n’en reviennent pas ! L’espace d’un instant les saveurs retrouvées, Maxime et André sont comblés et s’offrent un délicieux répit dans l’aventure Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 17 NOVEMBRE 2017 (Emission 11).