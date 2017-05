Un collier à tout prix pour Vincent et Corentin !

Sur Koh Rong, Corentin et Vincent se serrent les coudes. Les deux acolytes veulent essayer de débusquer un, voire les deux colliers d’immunité cachés sur le camp ! C’est le moment d’en trouver un car les deux hommes se sentent menacés au prochain conseil. Personne n’a encore réussi à trouver le fameux bijou. La recherche s’annonce rude et fatigante dans la jungle cambodgienne. Mais celui qui le trouve s’assure une place parmi les six derniers aventuriers, ainsi qu’à son binôme ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.