Un collier viendrait à point pour Clémentine … (Ep.4)

Depuis que l’équipe des nouveaux Jaunes a été recomposée, Clémentine a perdu son binôme Candice et les ex jaunes se retrouvent en minorité. L’aventurière ne se sent pas vraiment très à l’aise avec ses nouveaux co-équipiers. Elle décide de s’éloigner du camp et aller à la recherche d’un collier d’immunité. Elle ne désespère pas car c’est la seule chose qui pourrait la sauver. Surprenante Clémentine qui, même à terre, elle se relève toujours. La voilà armée d’un collier d’immunité qu’elle veut garder secret. Extrait du REPLAY de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 6 avril 2018