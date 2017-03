Un deuxième conseil pour les bleus

C’est le deuxième conseil pour l’équipe bleue qui collectionnent les défaites depuis le début de l’aventure : cinq défaites sur six épreuves disputées. Leur situation va s’aggraver avec cette deuxième élimination. De plus, les Takeo ne sont pas soudés et solidaires. Ce sont des individualités et de fortes personnalités qui cohabitent que leur camp. Ce soir, le conseil doit leur permettre de mettre les choses au clair et de crever l’abcès. Deux aventuriers sont plus sur la sellette : Yves et Hada. Alors, qui va être éliminé ? Une chose est sûre, après le conseil, les bleus ne seront plus que cinq. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.