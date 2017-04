Un kit de pêche bien mérité !

Sur Koh Rong, ce sont les rouges qui ont remporté l’épreuve de confort et le précieux kit de pêche. C’est un très gros avantage ! L’assurance de rapporter à manger à sa tribu. Tout y est : pêche à la ligne, filet, harpon, flotteurs, masque, tuba, palmes… Bastien, habitué de la plongée et de la pêche, ne tarde pas à partir à la pêche avec Sébastien. Muni de palmes, d’un masque et tuba et du fameux harpon, le jeune marseillais ne veut pas décevoir son équipe et espère ne pas revenir bredouille. Sandro, de son côté, va s’essayer à la pêche à la ligne pour la première fois. Le belge voudrait également ramener du poisson. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.