Un message sur la plage …

Les quatre femmes encore en lice rêvent aussi du titre de grand vainqueur de Koh-Lanta. Marguerite, Tiffany, Magalie et Sandrine vont bientôt s’affronter lors de l’épreuve de confort. En attendant, elles découvrent un message au pied d’une cible avec arcs et flèches. Mais cette épreuve de confort c’est la dernière de l’aventure et elle a pour récompense la rencontre de leurs proches. De suite, les émotions montent chez Tiffany. Les quatre femmes vont s’entrainer mais attention de ne point trop montrer ses performances. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 8 DECEMBRE 2017 (Emission 13).