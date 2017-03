Un mini poisson pour un maxi goût !

Sur le camp des Bokor, on fait dans l’efficacité ! Franck a trouvé un petit poisson sur la plage et il est fier de montrer sa petite prise à son équipe. Yassin, qui ne mange que de la coco et du poisson, est d’accord pour faire cuire ce petit encas et le partager avec tout le monde. Le poisson est petit mais son gout est savoureux d’après Yassin. Chaque aventurier a le droit à un petit morceau du premier poisson des rouges ! En attendant d’en pêcher ou d’en gagner un plus gros… Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.