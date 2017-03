Un pas vers la réconciliation pour les bleus

Yves s’est isolé du reste des bleus. Claire déplore cette mise à l’écart volontaire de l’Héraultais. Hada décide d’aller le voir pour mettre les choses au clair et essayer de le faire revenir. La jeune femme est touchée et voudrait qu’Yves se sente moins seul dans cette aventure. Loin des siens, il est difficile pour tous de gérer l’éloignement et le manque des proches. Il faut compter les uns sur les autres pour tenir le plus longtemps possible. La réconciliation est encore possible chez les bleus. Yves promet à Hada qu’il reviendra petit à petit. En tout cas, il est content d’apprendre que son équipe déplore son absence. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.