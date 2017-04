Une alliance forte… qui voit loin !

Les rouges ont fait un sans-faute à l’épreuve de confort et l’épreuve d’immunité. Victorieux, Clémentine, Bastien, Sébastien et Sandro se demandent qui sera éliminé chez les bleus. Mais la conversation se recentre vite sur eux. Les quatre rouges se reconfirment leur alliance. Sandro veut aller loin et donne sa confiance aux autres. C’est un moment solennel pour les quatre Bokor. Ils se soutiendront et se protégeront quoi qu’il arrive jusqu’au bout. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.