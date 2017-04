Une bannière qui en dit long…

Sur le camp bleu, l’ambiance est tendue à l’approche du conseil. Yves a de nouveau les nerfs en pelote, il est obsédé par Frédéric qu’il considère responsable de sa situation ! Il réalise même une bannière où il écrit en lettres majuscules : TRAHISON. Yves ne veut plus parler à Frédéric qu’il croit manigancer derrière son dos suivi par Claire et Mathilde. Pour Frédéric, ce n’est que de la provocation. Les autres essayent de relativiser et de ne pas prêter attention à cette pancarte. Avant le conseil, Yves essaye de se vendre pour ne pas sortir. Il confesse qu’il est toujours en pleine forme et qu’il peut continuer l’aventure. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.