Une pâte à tartiner qui donne envie !

Les estomacs de Clémentine et Vincent sont pleins ! Ils retrouvent leurs camarades d’aventure pour leur raconter l’excellent petit-déjeuner qu’ils ont mangé. Jus de fruits, omelette aux poivrons et oignons, viennoiseries et surtout… de la pâte à tartiner ! Juste le simple fait de prononcer les mots « pâte à tartiner » et « chocolat » suffit à faire saliver les autres aventuriers. Ils auraient bien aimé gagner ce confort exceptionnel mais ils sont heureux pour Vincent et surtout Clémentine qui avait très faim depuis plusieurs jours. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.