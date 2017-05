Une stratégie de groupe contre Sandro !

Le vent est en train de tourner pour Sandro. Depuis son coup de bluff sur l’épreuve de la dégustation, le belge est dans le collimateur de plusieurs aventuriers. Son comportement déplait particulièrement aux femmes de la tribu dont Clémentine, Kelly et Mathilde. Suite à ses stratégies, elles pensent qu’il n’est pas méritant et elles souhaitent donc clairement éliminer Sandro ce soir au conseil ! En laissant croire qu’elles voteront contre Marjorie, elles espèrent que Sandro ne sortira pas son collier et qu’il sera évincé immédiatement. Et au pire, elles se seront débarrassées du collier d’immunité ! Mais est-ce que Sandro va tomber dans le piège ? Va-t-il sortir son collier au conseil et sceller par conséquent le destin de Marjorie ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 9 - Vendredi 5 mai 2017 sur TF1.