Qui va quitter l’aventure au 12è conseil ?

ATTENTION SPOILER – Ils ne sont plus que 5 aventuriers à venir à ce 12è conseil puisque dernièrement Mélanie a dû quitter l’aventure sur avis médical, blessée à la cuisse. Marguerite, Romain, Sandrine, Magalie et Tiffany. Cette dernière est intouchable puisqu’elle a remporté le totem de l’immunité. Magalie aussi puisqu’elle vient de sortir son collier d’immunité qu’elle a trouvé lors de l’épreuve particulière. Donc tout se joue entre les 3 ex-rouges, les anciens. Denis Brogniart est allé chercher l’urne. L’heure est du dépouillement. Résultat : 2 voix contre Romain, 1 voix contre Marguerite et 3 voix contre Magalie, mais intouchable puisqu’elle a joué son collier. Romain s’en va. C’est un retournement de situation sans précédent. Sur un siège éjectable après le dernier conseil, Magalie et Tiffany ont désormais l’occasion de reprendre leur destin en main. En partant Romain confie son vote à Sandrine. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).