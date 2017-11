Qui va se faire masser et manger un bon gros gâteau au chocolat ?

Les six aventuriers restants dans la compétition de Koh-Lanta viennent de disputer le jeu de confort où il fallait aligner des pièces de bois et dont le dernier en fin de poutre devait tomber dans le panier. Et c’est Romain qui remporte la superbe récompense se définissant en deux mots : douceur et bien-être. Il faut traduire en massage et gros gâteau au chocolat. Le coach sportif peut inviter un aventurier de son choix : ce sera Sandrine qui l’accompagnera. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).