Rien ne va plus dans le Pacifique sud : les alliances du début sont mortes, les affinités sont foutues aussi. Vendredi 17 novembre, ce n’est pas un mais deux aventuriers qui vont être éliminés. Les cartes sont redistribuées. Angoisse et manipulation aux Fidji. Rendez-vous EXCEPTIONNELLEMENT dans 2 semaines, vendredi 17 novembre dès 21h sur TF1 et MYTF1. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 03 NOVEMBRE 2017 (Emission 10).