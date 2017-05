Après le choc de la réunification, et de ses deux éliminations, les naufragés sont sonnés. Mais les émotions s’enchaînent. Entre coup de bluff et coup de théâtre après le retour d'un aventurier, les Robinsons vont de surprise en surprise et créent une nouvelle tribu. Amitiés et déceptions, seront au rendez-vous ! Vendredi 5 mai à 21h00 sur TF1.