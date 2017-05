Vendredi à 21h, la tribu blanche aura une épreuve surprise !

Après les retournements de situation des derniers jours, les naufragés aspirent à plus de calme et instaurent la loi du mérite ! Mais la tribu blanche va-t-elle tenir ses promesses ? Deux clans semblent voir le jour... La guerre des genres aura-t-elle lieu ? Les aventuriers de Koh-Lanta Cambodge ne sont pas à l'abri des tensions ! Les cartes sont redistribuées. Et Denis Brogniart annonce une épreuve spéciale... Rendez-vous vendredi 12 mai à 21h sur TF1 pour suivre la suite de Koh-Lanta Cambodge.