Vendredi, vous connaitrez les 4 finalistes !

RENDEZ-VOUS 8 DECEMBRE A 21H – Aux Fidji, l’affrontement entre générations a atteint son apogée. Après le départ d’André, Tiffany et Mélanie se sont senties bien seules face aux anciens. Mélanie a dû quitter l’aventure pour des raisons médicales suite à une blessure à la cuisse. Ne reste plus que Magalie, Sandrine, Tiffany, Romain et Marguerite. Mais quand un aventurier quitte l’aventure sur avis médical, le dernier éliminé revient dans l’aventure. Et au dernier conseil, c’est un binôme composé d’André et Maxime. Un duel va les départager. Lors du conseil, c’est Romain qui a été éliminé : Tiffany avait l’immunité et Magalie un collier. Vendredi 8 décembre, vous allez connaître les 4 finalistes. Qui de Marguerite, André ou Maxime, Tiffany, Magalie ou Sandrine atteindront la finale de cette incroyable aventure ? La route est encore longue et tout peut arriver. Pour André Maxime l’heure du duel fatidique est venue. Les deux hommes ont rendez-vous avec leur destin. Ils sont prêts à se battre pour saisir cette chance unique, de revenir dans l’aventure suite au départ médical de Mélanie. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 8 DECEMBRE 2017 (Emission 13).