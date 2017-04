Vendredi dans Koh-Lanta, un dilemme attend les aventuriers !

Au Cambodge, l'affrontement entre les équipes continue et la compétition entre les naufragés s'intensifie. Sur le camp des Rouges, le fort caractère et l'intransigeance d'un des aventuriers commence à diviser le groupe et à en énerver certains. L'unité va-t-elle voler en éclats ? Les aventuriers trouveront-ils assez de force pour dépasser les difficultés rencontrées au sein de chaque équipe ? La météo est capricieuse, la fatigue s'accumule et le sort s'acharne. Le moral des Robinsons tiendra-t-il face à ces conditions ? Entre détresse, exploit et grand réconfort, l'aventure cambodgienne s'emballe.