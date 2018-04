Vendredi, leurs destins seront liés : ils seront 2 éliminés (Ep. 7)

L’épisode 8 de vendredi prochain c’est coup de bambou aux Fidji car les aventuriers vont voir leur destin lié. Ils seront deux par deux pour le jeu de confort, pour l’épreuve d’immunité et pour le conseil. Ce seront deux aventuriers qui seront éliminés. Mauvaise pioche pour beaucoup, tous se sentent menacés n’ayant plus de stratégie, plus d’alliance. Et les esprits s’échauffent. Les destins liés au paradis c’est vendredi 4 mai à 21h sur TF1 et MYTF1 pour le REPLAY. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA : LE COMBAT DES HEROS du 27 avril 2018