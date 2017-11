Vendredi prochain, l’affrontement des générations monte d’un cran !

L’affrontement des générations monte d’un cran. Jeunes et anciens sont irréconciliables. Les benjamines ne rendent pas les armes et les anciens restent sur leur garde. Tous vont devoir repousser leurs limites. Rien n’est écrit sur le sable fidjien. Le choc des générations monte d'un cran sur le camp réunifié mais aussi dans les épreuves où chacun tente de se surpasser afin de rester maître de son destin. Rendez-vous vendredi prochain à 21h sur TF1 et MYTF1 Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 17 NOVEMBRE 2017 (Emission 11).