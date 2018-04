Vendredi, du rififi aux Fidji à l'épisode 5 ! (Ep.4)

SPOILER – L’éliminée des Jaunes à sa grande surprise va retrouver Raphaële. Les deux femmes vont s’affronter en duel. Une seule des deux pourra rester en course et espérer réintégrer le jeu après la réunification. Les Jaunes sont sonnés par le vote de Clémentine mais vont finir par comprendre pourquoi elle n’a pas éliminée Dylan. Ce dernier va continuer à les étonner. Quant aux Rouges, l’ambiance se détériore et Nathalie va découvrir le pot au rose du faux collier. Rendez-vous vendredi à 21h sur TF1 et MYTF1.