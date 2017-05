Vincent de retour, Sandro sent le vent tourner

Vincent fait un retour triomphant sur le camp de la tribu réunifiée. Suite au départ de Manuella, l’ex-rugbyman est revenu dans l’aventure avant l’épreuve d’immunité qu’il a d’ailleurs remportée ! Les naufragés sont tous ravis de retrouver le sympathique Vincent. Seul Sandro est un petit peu mal à l’aise. Il essaye alors de lui expliquer le vote stratégique des ex-rouges. Mais le belge se sent en danger suite à ce renversement de situation. Pour Vincent, Sandro avait une position de force au dernier conseil et c’est lui qui a fait pencher la balance. Sandro est fébrile, le tacticien sent le vent tourner. Mais comment va se dérouler le conseil du soir ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 9 - Vendredi 5 mai 2017 sur TF1.