Yassin menacé ?

Le moral n’est pas au top chez les Bokor. Ils ont perdu l’épreuve de confort et Bastien a dû quitter l’aventure suite à sa blessure au genou. De plus, Yassin se met à l’écart de son équipe car il sait qu’il a eu des mots à la fin de l’épreuve qui ont été mal interprétés par ses compagnons. Il a avoué ne pas vouloir voter contre Vincent. Mais les autres rouges n’ont pas caché vouloir éliminer les plus forts après la réunification et donc Vincent en fait partie, comme Yassin ! Yassin est attristé par la stratégie de sa tribu et se sent menacé désormais. Il sait qu’il ne peut compter que sur lui-même. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.