Yassin VS Vincent : duel au sommet !

Ca y est, les représentants des deux équipes ont été désignés. Vincent chez les bleus, et Yassin chez les rouges. C’est un duel au sommet qui se prépare ! Les deux adversaires rejoignent Denis Brogniart pour disputer un jeu unique : les bambous. Celui qui gardera son bambou en équilibre sur sa tête le plus longtemps possible remporte le duel et une récompense ! Celui qui gagne permettra à son équipe de partir avec un avantage conséquent demain lors de l’épreuve d’immunité. Donc beaucoup plus de chance de gagner l’immunité ! Yassin et Vincent sont tous les deux motivés, ils veulent absolument rapporter la victoire à leur tribu respective. Mais il n’y aura qu’un gagnant. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.