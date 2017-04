Yves change d’avis !

Les rouges ont remporté la dernière épreuve d’immunité. Face au puzzle, les bleus n’ont pas été assez performants et vont devoir affronter le conseil une nouvelle fois. Mais avant de rentrer sur leurs camps respectifs, Yves a une annonce à faire. Comme il le dit, suite à sa mise à l’écart de certains de ses coéquipiers sur le camp, il avait éventuellement décidé d’abandonner à la fin de l’épreuve d’immunité pour prendre une petite revanche personnelle. Mais il annonce que finalement il a changé d’avis, qu’il ne souhaite plus abandonner, et qu’il ira affronter le conseil ce soir avec ses coéquipiers. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.