Yves fait son sac…

Sur le camp bleu, l’ambiance est morose. Yves se sent toujours mis à l’écart et commence à faire son sac. Envisage-t-il de quitter l’aventure ? Ses camarades ne savent plus quoi penser. Le moral d’Yves est chancelant et laisse ses coéquipiers dans le flou total. Ils soupçonnent Yves de vouloir abandonner avant l’épreuve d’immunité… Yves part se promener pour réfléchir. Que va-t-il décider ? Comment les Takeo vont-ils réagir face à cette situation ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.