Yves manque sa demande en mariage

Les bleus sont de retour sur leur camp après avoir encaissé une nouvelle défaite à l’épreuve de confort. Les Takeo décident d’aller à la cascade pour nettoyer les restes de boue. Seul Yves reste sur le camp pour se reposer. L’héraultais est très déçu d’avoir perdu. Il voulait absolument appeler sa famille et surtout sa compagne Juliette. Très ému, Yves avoue qu’il voulait profiter de l’occasion pour la demander en mariage. Après 6 ans de vie commune, il trouvait que le moment était venu et que cet appel sera le bon. Malheureusement, les bleus ont perdu. Mais Yves ne se décourage pas et veut aller jusqu’au bout pour sa famille. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.