Yves menace d’abandonner

Chez les bleus, c’est la crise. Yves, toujours de mauvaise humeur et se sentant mal intégré, a décidé de déclarer la guerre à ses camarades avant de partir à l’épreuve d’immunité. Corentin rapporte les propos de l’héraultais à la tribu. Après avoir discuté avec Yves, ce dernier voudrait abandonner et mettre le feu à la cabane ! Frédéric et les autres bleus sont abasourdis. Ils ne comprennent pas ce comportement. Vincent tente également de raisonner Yves pour éviter qu’il ne parte avant l’épreuve d’immunité. Le dialogue n’est pas simple chez les Takeo. Yves a une dent contre Frédéric et veut se venger en abandonnant si l’équipe perd l’immunité. Les bleus sont inquiets, incertains de ce que va faire et dire Yves lors de l’épreuve d’immunité. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.