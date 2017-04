Yves se plaint !

Après une nouvelle défaite, le moral des bleus ne remontent pas. Ils perdent et, en plus, la nature continue de s’acharner. Du coup, les Takeo ne supportent plus aucune plainte. Yves n’arrête pas de ruminer et a tendance à beaucoup se plaindre. Frédéric tente de lui faire passer le message gentiment. Sa négativité mine le moral de l’équipe et met une mauvaise ambiance. Yves promet qu’il essayera de ne plus râler. Mais chassez le naturel, il revient au galop ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.