Kronos : Le Soulèvement des machines

Cinéma - Action | 2017

En 2020, Elias van Dorne (John Cusack), PDG de VA Industries, la plus grande société de robotique mondiale, présente sa plus puissante invention : Kronos. Un super ordinateur conçu pour mettre fin aux guerres dans le monde. Quand Kronos se connecte, il analyse rapidement que l'humanité, elle-même, est la plus grande menace à la paix mondiale et lance une attaque mondiale pour débarrasser le monde de "l'infection" de la race humaine.