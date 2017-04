Fernando, le roi de la drague  

Aujourd'hui, Carine est mise à l'épreuve. Dans son établissement, le bio est à l'honneur. Dorian, Sylvain, Stéphane et Fernando seront-ils charmés par les mets qu'elle leur proposera. L'avenir nous le dira. En attendant, les restaurateurs juges de la semaine boivent un pot, ils observent les moindres faits et gestes de Carine, plus énergique que jamais. Fernando veut en savoir davantage sur son hôte. Démarre alors une tactique de drague approximative. Ses confrères n'en perdent pas une miette, ils rient même à gorge déployée . Regardez ! — Extrait du programme « L’addition, s’il vous plaît » diffusé mardi 25 avril 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1