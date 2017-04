Mario : « Je suis traité comme une me*** ici ! »

C’est l’heure du dîner chez Tifen. Les restaurateurs de la semaine ont, semble-t-il, apprécié les saveurs enchanteresses des entrées, à l’exception de Majid qui a l’air d’avoir une dent contre Tifen. Et pour cause, elle n’avait en effet pas lésiné sur les critiques lors de son passage chez lui. Les plats sont servis, c’est le drame. Mario n’est pas conquis par la présentation de son faux-filet. « Je suis traité comme une me*** ici », avancera-t-il avec fougue ! — Extrait du programme « L’addition, s’il vous plaît » diffusé jeudi 13 avril 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1