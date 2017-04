Rachelle fait le show !  

Aujourd'hui, Rachelle accueille Patricia, Thomas, Rodolphe et Nicolas dans son restaurant haut en couleur. Du côté des papilles de ces derniers néanmoins, ce n'est pas l'arc-en-ciel. Les mets proposés par l'hôte du jour ne provoquent aucune émotion, à l''exception de Patricia, ravie par son plat. La mine des convives masculins n'augurant rien de bon, Rachelle, la joie de vivre incarnée, décide alors d'égayer la soirée en entonnant une chanson. Accompagnée d'un guitariste aux doigts de fée, elle libère sa voix et interprète What's Up des 4 Non Blondes. Et non sans brio. Regardez ! — Extrait du programme « L’addition, s’il vous plaît » diffusé mardi 18 avril 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1