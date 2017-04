Tifenn à Majid : « Tu te fous de la gueule du monde ! »

Majid est le deuxième restaurateur de la semaine. Il présente son établissement « Restaurant 600 » à Tifenn, Mario, Mickaël et Mouss. L’accueil est chaleureux, tout se passe pour le mieux dans un premier temps. Mais très vite l’atmosphère s’alourdit, les convives commencent à vivre un véritable cauchemar. Les plats peinent à arriver, ils sont froids ; tacles et critiques sont dès lors envoyées, l’agacement se lit sur les visages. C’en est trop ! Les restaurateurs ne tiennent plus, ils souhaitent vider leur sac et, au moment venu, le font avec panache ! Tifenn lancera même : « Tu te fous de la gueule du monde ! » Majid encaisse, tente de se défendre… Mais force est de constater que le torchon brûle entre les deux candidats. Regardez ! — Extrait du programme « L’addition, s’il vous plaît » diffusé mardi 11 avril 2017 sur TF1, à (re)voir sur MYTF1