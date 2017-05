Ce qui vous attend ce soir dans l'Arme Fatale sur TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Riggs et Murtaugh reprennent du service ce soir sur TF1. La semaine dernière, vous avez fait la connaissance des deux flics aux méthodes hors du commun, qui, malgré leurs réticences, ont dû apprendre à collaborer ensemble. Désormais, ils forment une équipe soudée, prête à tout pour arrêter voleurs et tueurs et faire régner la justice. Ce soir, il est temps de les retrouver pour trois nouvelles aventures inédites. Petit tour d'horizon de ce qui vous attend dès 21 heures...

A la dérobée

A 21 heures, Riggs et Murtaugh vous donnent rendez-vous pour un premier épisode explosif. Les deux flics enquêtent sur une série de cambriolages qui ont toujours lieu alors que les propriétaires des maisons visitées sont absents. Après avoir mené une enquête de leur côté, ils comprennent que c'est un service de voiturier qui renseigne les cambrioleurs afin que ceux-ci entrent dans les maisons en leur absence. Le hasard fait qu’un ami de RJ, Marcus, un petit délinquant, travaille également pour ce service de voituriers. Lors d’un cambriolage qui tourne mal, Marcus est contraint d’accompagner les cambrioleurs et manque de se faire tuer...



Dérapage incontrôlé

A 21h45, TF1 vous donne rendez-vous pour un deuxième inédit de l'Arme Fatale. Cette fois-ci, Roger et Riggs se lancent dans une chasse à l'homme pour retrouver un ancien Navy SEAL, qui après un entretien d'embauche peu concluant, devient violent. En réalité, ce dernier cherche à venger ses frères d'armes, empoisonnés par un laboratoire pharmaceutique peu scrupuleux et prêt à tout pour s’en sortir...

Retrouvailles

A 22h40, Riggs et Murtaugh font équipe et enquêtent sur la mort d'une jeune fille retrouvée écrasée par une voiture de luxe dans un quartier huppé de Los Angeles. Après enquête, ils découvrent que la voiture appartient à Dylan Ashworth, jeune héritier d'une famille riche et influente. Pour le rencontrer, le duo de flics se rend à une soirée organisée par un certain Julian. Lors des festivités, Riggs retrouver Rachel, une ancienne amie de sa défunte épouse, décédée dans un accident de voiture. Elle leur apprend que Julian organise également des parties fines auxquelles Dylan participe souvent. Riggs subtilise à Julian un carnet codé dans lequel figurent tous les clients et toutes les filles qu’il emploie.

