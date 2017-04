Qui est Damon Wayans, le Roger Murtaugh de l'Arme Fatal ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Son visage vous dit sans doute quelque chose. Avant d’incarner Roger Murtaugh dans la série télévisée l’Arme Fatale, prochainement diffusée sur TF1, Damon Wayans a joué le personnage du père de famille, Michael Kyle, entre 2001 et 2005 dans Ma famille d’abord. Il a aussi joué dans plusieurs épisodes de The Underground en 2006. Côté cinéma, l'acteur a eu l'honneur de jouer auprès de Bruce Willis dans Le Dernier Samaritain. Mais après avoir connu un véritable succès dans la sitcom américaine créée par Don Reo, l’acteur âgé de 56 ans s’est éloigné des plateaux de tournage. Une absence justifiée puisque Damon Wayans a souffert d’une tumeur au cerveau. Opéré en décembre 2015, l’acteur a vécu une période difficile de sa vie : "Le docteur a dit que la tumeur était là depuis probablement une dizaine d'années. Du coup, je me suis demandé si c'était la raison pour laquelle j'avais divorcé", a-t-il expliqué au Toronto Sun.

Le cinéma, c'est sans doute une histoire de famille chez les Wayans. Ses trois frères - Marlon, Keenen Ivory et Shawn - sont également acteurs et réalisateurs. Keenen Ivory Wayans a d'ailleurs été aux commandes de Scary Movie 1 et 2.

Le fait d’incarner un policier ayant eu une crise cardiaque n’est donc pas un hasard pour Damon Wayans, qui a malheureusement enchaîné les problèmes de santé : "Je connais ce sentiment et le fait de n’être sûr de rien", a-t-il ajouté. L’acteur sera aux côtés de Clayne Crawford, qui incarnera le rôle joué par Mel Gibson au cinéma. Un nouveau départ pour Damon Wayans.