Exclu. Découvrez en avant-première le premier épisode !

On vous l’avait annoncé il y a quelques jours, la franchise de films L’Arme Fatale est de retour sur le petit écran avec une série télévisée. Et ça tombe bien puisque MYTF1 vous propose de découvrir en exclusivité le premier épisode du show intitulé « Une équipe de choc » et réalisé par Matt Miller. Les quarante premières minutes installent ainsi l’intrigue. Les deux flics – Damons Wayans dans le rôle de Roger Murtaugh et Clayne Crawford dans celui de Martin Riggs – doivent s’apprivoiser au cours d’une première enquête riche en sensations fortes.

Durant ce premier épisode, les téléspectateurs découvrent ainsi le passé douloureux de Martin Riggs, ancien de la Marine, joué initialement par Mel Gibson, qui a perdu tragiquement sa femme et son bébé dans un accident de voiture. De son côté, le personnage de Roger Murtaugh reprend du service après une crise cardiaque.

Le duo de choc est de retour pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Ces derniers seront aussi plongés dans l’univers de Los Angeles, la cité des anges. Rendez-vous TF1 pour découvrir les trois premiers épisodes de la saison 1, « Une équipe de choc », « dommages collatéraux » et « corde sensible ».