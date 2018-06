Keesha Sharp (L'Arme Fatale) se dévoile dans une photo sexy sur Instagram

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Même si L’Arme Fatale continue de cartonner sur TF1 avec plus de 4 millions de téléspectateurs en moyenne, la série a connu de nombreux remous ces dernières semaines. En effet, l’acteur Clayne Crawford qui incarne Martin Riggs (le personnage joué par Mel Gibson dans les films) vient tout simplement d’être viré par la production. Ce dernier était en effet accusé de faire régner une ambiance délétère sur le tournage. On lui reprochait notamment son comportement colérique.



Mais que les fans et l’équipe de la série se rassurent, la production a bel et bien commandé une troisième saison et a même trouvé un remplaçant à Clayne Crawford. C’est finalement Seann William Scott, connu entre autres pour son rôle de Stifler dans les American Pie, qui va reprendre le flambeau et donner la réplique à Damon Wayans qui incarne Roger Murtaugh (le personnage joué par Danny Glover dans les films).



En attendant donc de reprendre le chemin des studios afin de mettre en boîte cette troisième saison, Keesha Sharp qui incarne Trish Murtaugh (la femme de Roger) prend du bon temps avec son mari, l’acteur et musicien Brad Sharp. L’actrice de 45 ans a d’ailleurs publié ce mardi 12 juin une photo très sexy prise par ce dernier. Sur ce cliché posté à la fois en couleurs et en noir et blanc, la superbe comédienne s’affiche en lingerie, plus sexy que jamais.







Découvrez l'ultime scène de Clayne Crawford (Martin Riggs) dans le final de la saison 2 :