Qui est Kevin Rahm alias Brooks Avery ?

Il a 46 ans et est surtout connu pour son rôle de Lee McDermott dans la série Desperate Housewives. Kevin Rahm débarque dès le 2 mai prochain sur TF1 avec le retour de la franchise de films, L’Arme Fatale. L’acteur y incarnera le rôle du capitaine Brooks Avery, chargé de couvrir les enquêtes des deux célèbres policiers - Damon Wayans alias Roger Murtaugh et Clayne Crawford qui prêtera ses traits au personnage de Martin Riggs.



Son visage n’est pas inconnu des téléspectateurs. L’acteur a fait ses débuts en 1998 dans Beverly Hills puis dans plusieurs autres séries télévisées telles que Friends, Ally McBeal, Grey’s Anatomy, Les Experts Manhattan, FBI : Portés disparus ou encore Mentalist. L’acteur est donc un habitué des plateaux de tournage.

Côté cœur, Kevin Rahm est marié depuis 2012 à Amy Lonkar, une chirurgienne cardio-thoracique. Ensemble, le couple a eu une petite fille.

Pour rappel, la série – inspirée des films Lethal Weapon – retracera l’histoire de deux flics américains que tout oppose et qui devront pourtant travailler ensemble. Le célèbre duo de choc revient sur les écrans avec humour, folie et suspense. TF1 diffusera dès le 2 mai trois épisodes inédits, « Une équipe de choc », « Dommages collatéraux » et « Corde sensible ».





