L’Arme fatale : Deux épisodes inédits disponibles en avant-première ce mois-ci sur MYTF1 premium !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Et si on vous offrait la possibilité de regarder les épisodes 11 et 12 de la deuxième saison de L’Arme fatale bien installé dans votre canapé ? Si vous êtes abonné à SFR, Orange ou Bouygues, vous êtes privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité des épisodes 11 et 12 de la saison 2 portée par le duo Damon Wayans/Clayne Crawford. Ils seront visibles les samedis 14 et 21 avril en avant-première sur MYTF1 Premium, disponible seulement sur SFR, Orange et Bouygues. De quoi vous offrir une petite séance TV avant les diffusions prévues les mardis 17 et 24 avril prochain à partir de 21 heures sur TF1.

Cette nouvelle saison de L’Arme fatale apporte avec elle son lot de rebondissements. On a retrouvé lors du premier épisode les deux policiers Roger Murtaugh (interprété par Damon Wayans) et Martin Riggs (Clayne Crawford) deux semaines après le final de la première saison. Toujours aussi riche en action, dégâts en tous genres et situations cocasses, la série américaine a repris sur les chapeaux de roue et la suite de la saison s’annonce d’ores et déjà passionnante. Alors ne manquez pas l’opportunité de visionner en avant-première les épisodes 11 et 12 sur MYTF1 Premium ! Soyez au rendez-vous, plaisir garanti !