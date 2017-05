L’Arme fatale : l’arrivée d’Hilarie Burton fait réagir les fans !

Par | Ecrit pour TF1 |

Une nouvelle venue a fait son apparition hier soir dans L’Arme Fatale. La série portée par Clayne Crawford et Damon Wayans a en effet accueilli dans L’Affaire était dans le sac, l’épisode diffusé à 21 heures sur TF1, Hilarie Burton. Une actrice loin d’être une inconnue sur le petit écran. Elle s’est en effet fait connaître en incarnant Peyton Sawyer dans la série culte Les Frères Scott.

Pour L’Arme fatale, c’est dans la peau de l’agent Palmer, membre de la DEA qu’elle a accepté de se glisser. Un agent dont l’enquête sur des cartels est perturbée lorsque Roger et Riggs se lancent sur la piste du meurtrier dont la victime a été découverte dans un quartier à la mode. Malgré les réticences des deux côtés, Palmer et les deux enquêteurs atypiques doivent collaborer pour mener à bien les investigations et mettre sous les verrous un trafiquant de drogue. Un homme qui n’est autre qu’un des plus gros bonnets de la drogue aux Etats-Unis.

Cette enquête, qui n’est pas sans risque pour Riggs, victime d’un kidnapping, a beaucoup fait réagir les internautes. Sur les réseaux sociaux, ces derniers n’ont pas caché leur joie de retrouver Hilarie Burton. Tout au long de la soirée, les fans de L’Arme fatale ont également plébiscité l’humour incontournable de la série dont deux épisodes étaient diffusés hier.

Quand la jolie Hilarie Burton fait réagir :













L'humour de L'Arme Fatale fait mouche !