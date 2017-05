L’Arme fatale - Rush Hour : le choc des duos

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Dans les années 1980-1990, L’Arme fatale et Rush Hour sont devenues des sagas de films cultes. Aujourd’hui, elles reviennent à la vie sous forme de séries télévisées. Les premiers épisodes des deux premières saisons ont été lancés sur TF1 le 2 mai dernier. Deux univers policiers, mais deux univers différents, et deux équipes choc, chacune à leur façon. D’un côté, comment oublier le duo formé par Martin Riggs et Roger Murtaugh ? Le premier est une véritable tête brûlée depuis que sa femme est morte. Il ne recule devant rien pour arrêter les criminels, et lorsqu’il commence à faire équipe avec un policier plus expérimenté, plus âgé, le public a droit en quelque sorte à un choc des générations. D’autant que Riggs a la fâcheuse habitude de mettre son partenaire dans l’embarras et de le conduire dans des situations impossibles à cause de son attitude. Mais l’esprit de camaraderie s’installe petit à petit. Incarné sur grand écran par Mel Gibson et Danny Glover, le duo prend aujourd’hui les traits de Clayne Crawford et Damon Wayans. Et l’ambiance promet d’être toute aussi explosive que dans les films !

Mais L'Arme fatale n’est pas la seule saga à faire son grand retour. Le 2 mai, TF1 diffusait également les premiers épisodes de la série Rush Hour. Là encore, l’intrigue tourne autour d’un duo de flics peu banal. Un détective originaire de Hong Kong, Lee, est transféré à Los Angeles après une affaire avec les officiers californiens. Il doit alors faire équipe avec l’agent Carter, calamité ambulante pour son commissariat, mais étonnamment efficace. Au cinéma, le duo avait agréablement étonné alliant le professionnalisme de Jackie Chan (Lee) lors des scènes d’action à l’humour délirant de Chris Tucker (Carter) dans les situations délicates. Dans la nouvelle version, les rôles ont été repris par l’Anglais Jon Foo et l’Américain Justin Hires. Tout comme Jackie Chan, le Britannique est un véritable spécialiste des arts martiaux, et pratique le wushu depuis l’âge de 15 ans.

VIDEO. Le producteur de L'Arme Fatale, McG, nous fait visiter les coulisses du tournage :