Saison 3 : Après la mort de Riggs, découvrez le nouveau duo de choc dès le 12 mars sur TF1 !

Coup de tonnerre dans la troisième saison de «L’arme fatale» ! Le duo initial inspiré de la série culte éclate après le départ du comédien Clayne Crawford qui incarnait Riggs. Il est remplacé par Seann William Scott qui intègre un rôle totalement indépendant de la saga d’origine dans les quinze nouveaux épisodes de cette saison…





A la fin de la deuxième saison, Riggs semblait avoir enfin trouvé le bonheur et acquis une certaine sérénité. Prêt à laisser son passé douloureux derrière lui, il voulait refaire sa vie avec Molly et son fils en retournant s’installer au Texas. Mais alors qu’il se rendait sur la tombe de sa femme pour un dernier adieu, son demi-frère lui tirait une balle en pleine poitrine. Allongé sur le sol, face au ciel, Riggs semblait grièvement blessé.

Dès le début de la troisième saison, son sort est scellé. Alors que Murtaugh l’amène à l’hôpital, les médecins lui annoncent le décès de son ami... Six mois plus tard, l’ancien coéquipier de Riggs ne s’est toujours pas remis de sa mort. Alors qu’il devrait enfin reprendre le travail, il continue à errer, totalement déprimé, dans sa maison, au grand désarroi de sa famille. Persuadé que le meurtre de Riggs a été commandité et qu’il ne s’agit pas d’une simple querelle de famille, il refuse la thèse officielle et continue d’enquêter de son côté. Lorsque Bailey l’appelle et lui dit avoir repéré une voiture avec les mêmes traces de pneus que celles vues sur les lieux où Riggs a été tué, il sort immédiatement de chez lui dans l’espoir de trouver un indice. Au même moment, un agent de la circulation dénommé Cole remarque une voiture suspecte. N’écoutant que son flair, cet ancien agent de la CIA se dirige vers le véhicule et tombe sur un groupe de Tchétchènes. Alors qu’il tente de les arrêter, il croise la route de Murtaugh, à la recherche de la voiture conduite par les Tchétchènes. Ils se lancent ensemble à leur poursuite dans une course fracassante avant de perdre leur trace...





Retrouvez Murtaugh et son nouvel acolyte le mardi 12 mars sur TF1 à partir de 21 heures...