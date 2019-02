Qui est Wesley Cole, le nouveau partenaire de Murtaugh ?

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Rebondissements dans la saison 3 de L'arme fatale. Le duo initial inspiré de la franchise culte, éclate après le départ du comédien Clayne Crawford qui incarnait Riggs. Ce dernier est remplacé par Seann William Scott qui intègre un rôle totalement indépendant de la saga d’origine dans les quinze nouveaux épisodes de cette saison.



Qui est Wesley Cole ?

Dans la peau du nouveau partenaire de Murtaugh, on retrouve l’acteur Seann William Scott, qui s’est fait connaître du grand public grâce au rôle déjanté de Stiffler dans la saga American Pie. Il interprète un personnage totalement absent de la saga originale, celui d’un ancien agent des forces spéciales sous couverture en Syrie. Traumatisé par la mort accidentelle de son jeune informateur de 9 ans lors d’une intervention, Wesley Cole a décidé de quitter la CIA et de repartir à zéro. Venu vivre à Los Angeles, il a intégré la police en tant que simple agent de la circulation pour raisons personnelles. En effet, il veut se rapprocher de son ex-compagne, le docteur Natalie Flynn - Maggie Lawson, alias Juliet dans Psych : enquêteur malgré lui -, rencontrée en zone de guerre et qui exerce à présent aux urgences, mais surtout de sa fille Maya. Déterminé à ne pas faire de vagues, il veut leur prouver à toutes les deux qu’il est un nouvel homme et qu’il sera plus présent dans leur vie.

Casting de la saison 3

Le départ de Clayne Crawford avait fait craindre à la production une baisse des audiences mais l’alchimie du nouveau duo a largement séduit le public puisque les audiences se sont maintenues aux Etats-Unis. Si le Dr Cahill et toute la famille de Murtaugh reviennent dans la série, exit de cette nouvelle saison quelques personnages. En toute logique, Molly (Kristen Gutoskie), l’amie d’enfance de Riggs, disparaît en même temps que le rôle occupé par Clayne Crawford, tout comme Zach Bauman (Andrew Creer). Il est remplacé aux côtés de Bailey par Louie Gutierrez (Paola Lazaro). Cette flic intrépide et casse-cou a été pensée par la production comme une sorte de pendant féminin de Riggs et devrait bousculer sa partenaire dans son travail. Nouvelle venue également, Erica Malick, une adjointe du procureur forte et déterminée jouée par (Nishi Munshi) qui sera en rapport avec Murtaugh et Cole durant leurs enquêtes. Tom Barnes, l’ancien recruteur de Cole à la CIA, fera également quelques apparitions dans l’histoire. Il est incarné par le comédien Mykelti Williamson vu au cinéma dans Forest Gump et à la télévision dans Chicago PD. Déjà présente dans la saison précédente, Gina Santos (Michelle Hurd) revient quant à elle à la tête de la brigade criminelle en remplacement d’Avery, toujours présent dans la série mais parti vers de nouveaux horizons puisqu’il se présente aux élections municipales. A noter que l’interprète de Trish (Keesha Sharp) est passée à la réalisation d’un épisode de cette nouvelle saison.



