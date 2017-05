L'Arme Fatale : la série américaine arrive ce soir sur TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Exit Mel Gibson et Danny Glover ! Ce soir, un duo de flics flambant neuf fait irruption sur TF1. Il s'agit de Damons Wayans dans le rôle de Roger Murtaugh et Clayne Crawford dans celui de Martin Riggs. Les deux agents du FBI vous donnent rendez-vous pour suivre leurs nouvelles aventures explosives. L’intrigue repart depuis le début, lorsque Martin Riggs débarque à Los Angeles après un drame personnel : la mort de sa femme enceinte. Anéanti, il croise la route de Roger Murtaugh. Le premier est un ancien membre des Navy Seal aux tendances légèrement suicidaires au vue des risques insensés qu’il prend pour faire régner la justice coûte que coûte.

Le second est un policier vétéran avec des antécédents cardiaques qui revient dans la police de Los Angeles, et dont la phrase fétiche reste "Je suis trop vieux pour toutes ces conneries". Ensemble, ils vont former un duo tout aussi improbable que Gibson et Glover dans les films originaux, qui fera plus d’une fois enrager leur patron en raison notamment des gros dégâts financiers qu’impliquent chacune de leurs enquêtes. Courses-poursuites, cascades à répétition et désastres matériels... le duo de flics promet de grands moments de fous rires aux téléspectateurs.

Ce soir, TF1 diffuse les trois premiers épisodes de l'Arme Fatale. Intitulé Une Equipe de Choc, le premier épisode est centré sur la rencontre entre Roger Murtaugh et Martin Riggs. Deux hommes que tout oppose, mais qui vont malgré tout former une équipe de flics pas comme les autres... A 21h45, vous retrouverez Dommage Collatéraux. Riggs et Murtaugh sont appelés dans la très chic banlieue de Hollywood pour intervenir au domicile du boxeur Ronald Dawson qui organise une fête. Mais la soirée tourne au drame après que des coups de feu éclatent... A 22h40, vous avez rendez-vous pour un dernier inédit de l'Arme Fatale. Intitulé En dernier recours, ce dernier met en scène le duo de policiers confrontés à une sombre affaire de drogue...

