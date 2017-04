L’Arme Fatale débarque sur TF1

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Avant la fin de l’année 2017, l’Arme fatale devrait faire son retour sur grand écran, sous la forme d’une série télévisée. Elle sera portée par Damon Wayans et Clayne Crawford, qui reprendront les rôles tenus par Danny Glover et Mel Gibson.

À la fin des années 80 et dans les années 90, le duo Mel Gibson et Danny Glover incarnait LE duo de flics le plus badass de Los Angeles. C’était dans la franchise de films L’Arme fatale, laissée en friche depuis 1998. Mais bonne nouvelle pour les fans, celle-ci fera bientôt son grand retour, sur le petit-écran. La franchise se transforme désormais en série télévisée, avec Clayne Crawford dans le rôle de Martin Riggs, en remplacement de Mel Gibson, et Damon Wayans dans celui de Roger Murtaugh, en lieu et place de Danny Glover.

Et l’intrigue repart depuis le début, lorsque Martin Riggs débarque à Los Angeles après un drame personnel : la mort de sa femme enceinte. Il fait alors la rencontre de Roger Murtaugh. Le premier est un ancien membre des Navy Seal aux tendances légèrement suicidaires au vue des risques insensés qu’il prend pour mettre les criminels derrière les barreaux. Le second est un policier vétéran avec des antécédents cardiaques qui revient dans la police de Los Angeles, et dont la phrase fétiche reste "Je suis trop vieux pour toutes ces conneries", dès qu'un peu d'action pointe son nez. Ensemble, ils vont former un duo tout aussi improbable que Gibson et Glover dans les films originaux, qui fera plus d’une fois enrager leur patron en raison notamment des gros dégâts financiers qu’impliquent leurs enquêtes.

À sa tête, la série peut compter sur le showrunner Matt Miller, fin connaisseur de la licence, qui a également été aidé dans la préparation du show par Shane Black, le scénariste du pilote de la série mais aussi des deux premiers films de la franchise, sortis en 1987 et 1989.